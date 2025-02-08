Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti - Son Dakika
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Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

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Araçta sigara içen taksi şoförüne tepki gösteren yolcu aldığı cevap karşısında hayrete düştü. Sigara içilmesini çok normal karşılayan taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." cevabıyla pes dedirtti.

08.02.2025 18:43
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Taksi şoförünün sigara içmesine tepki gösteren genç kadın, aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yaptığının yanlış olmadığını savunan taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." yanıtını verdi.

"YAKMIŞTIM, BOŞA GİTMESİN"

Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, şoförün direksiyon başında sigara içtiğini görünce tepki gösterdi. "Neden araçta yolcu varken sigara içiyorsunuz?" diye soran genç kadına taksi şoförü, "Yakmıştım, boşa gitmesin dedim." yanıtını verdi.

"DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM"

"Kesinlikle içilmemesi gerekiyor" diyen kadına taksi şoförünün bu sefer yanıtı daha skandal oldu. Taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." dedi.

Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • D Celik:
    hatun kavga ariyor 31 52 Yanıtla
  • Burak Oksum:
    araba tutuyosa binmeseydin 21 55 Yanıtla
  • adem sen:
    Yolcunun amacı reklam yapmak başka derdi yok 19 32 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Eskiden hastanede otobüslerde fosur fosur herkes aynı anda içerken nasıl duruyordunuz. Bu arada kız haklı. Sadece meraktan sordum. 30 20 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    her türlü pislik taksilerde 41 5 Yanıtla
  • Tatar9515:
    habere baaak 27 2 Yanıtla
  • Yakup Üçüncü:
    Habercilikte son nokta:))) 22 3 Yanıtla
  • Sonmezz:
    Derdinizi s 19 5 Yanıtla
  • Oooo:
    Bir içimlik su 8 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    aferim tatlım 5 14 Yanıtla
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