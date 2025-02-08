Taksi şoförünün sigara içmesine tepki gösteren genç kadın, aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yaptığının yanlış olmadığını savunan taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." yanıtını verdi.
Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, şoförün direksiyon başında sigara içtiğini görünce tepki gösterdi. "Neden araçta yolcu varken sigara içiyorsunuz?" diye soran genç kadına taksi şoförü, "Yakmıştım, boşa gitmesin dedim." yanıtını verdi.
"Kesinlikle içilmemesi gerekiyor" diyen kadına taksi şoförünün bu sefer yanıtı daha skandal oldu. Taksi şoförü, "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." dedi.
Son Dakika › Güncel › Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti - Son Dakika
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