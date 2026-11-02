Arakan'da Myanmar ordusunun hava saldırılarında yeni doğan bebek dahil 15 sivil öldü - Son Dakika
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Arakan'da Myanmar ordusunun hava saldırılarında yeni doğan bebek dahil 15 sivil öldü

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Myanmar ordusuna ait savaş uçaklarının Arakan eyaletinde düzenlediği hava saldırılarında yeni doğan bir bebek dahil 15 sivil öldü, 32 kişi yaralandı. Saldırılarda doğum kliniği, okul ve yerleşim yerleri hasar gördü; insan hakları gözlemcileri saldırıları doğruladı.

Myanmar'da orduya ait savaş uçaklarının, Arakan eyaletinde düzenlediği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Myanmar merkezli bağımsız Irrawaddy haber platformunun yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Myanmar ordusu hafta sonu Arakan eyaletinde 4 bölgeye hava saldırıları düzenledi.

Eyaletin Kyauktaw, Mrauk-U, Pauktaw ve Kyaukphyu bölgelerini hedef alan saldırılarda bir doğum kliniği, bir okul ve farklı yerleşim yerleri büyük hasar gördü.

Saldırılarda yeni doğan bir bebek dahil 15 sivil yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Bölgedeki yardım görevlileri ve insan hakları gözlemcileri de saldırıları doğruladı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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