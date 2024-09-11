Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve baba dahil 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

11.09.2024 09:28  Güncelleme: 09:46
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Narin Güran'ın katledildiği cinayet soruşturmasında gözaltına alınan annesi, babası ve kardeşinin de aralarında olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni derenin kenarında bulunan Narin Güran davasında şüpheli olan ve tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini duyurdu.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

CESEDİ DEREYE GÖTÜREN NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Narin Güran'ın cenazesini dere kenarına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. İtirafçı Bahtiyar, Narin'in cansız bedeninin kendisine amca Güran'ın verdiğini ifade etmişti. Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan cinayet soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde amcalardan birinin eşiyle birlikte gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

NARİN GÜRAN OLAYI NE?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da geçtiğimiz pazar günü Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

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Son Dakika Güncel Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ümit Gengenç: Böyle bir cinayet nasıl işlenebilir akıl alınacak gibi değil. Herkes diyorki aşılardan sonra tuhaf olduk. Bence biz Türk insanı olarak uzun yıllardır bir kişilik, karakter ve kimlik sorunu yaşıyoruz Türklüğümüzden çıkmak üzereyiz. Başka bir toplum olma yolunda büyük bir yol katettik Allah sonumuzu hayretsin. Çelme takılma zamanımız yakındır 60 3 Yanıtla
  • Şükrü null: çocuklar için kabus köyü. 46 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Umarım suçlu olanlara geren cezalar verilir . 47 0 Yanıtla
  • Enver Atabey: Elbirliğiyle masum bir çocuğa kıydılar.Bu dünyada ve ahirette gün yüzü görmezsiniz inşallah... 33 3 Yanıtla
  • Sıddık Boyraz: olan yavrucağıza oldu kalanlara hiç birşey olmaz bu yargı sisteminde muebbet ceza alanlar bile beş on yıl geçmeden serbest kalıyo Allah'ın rahmeti yavrucağızın üzerine olsun . 32 0 Yanıtla
  • zeynep tekeli: Avukat doğru olanı yapmış 29 0 Yanıtla
  • Ankara null: bizim polisler birsey bulamaz 1 20 Yanıtla
  • murat atmaca: lBir çocuk öldü,,kimin iğne ucu kadar bağlantısı varsa ,,direk idam ... 19 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Suçluların dünyada sürünerek tek cezasını çektiği hapishane El Salvador hapishanesi. Aynı tip hapishane ülkemizde olmalı. 10 2 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: sebep ne bilen var mı 5 0 Yanıtla
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