Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı

26.03.2026 09:48
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir sağlık teknikerinin işe giriş kartının başka biri tarafından okutularak 1 yıl boyunca işe hiç gelmeden maaş ve döner sermaye payı aldığı iddia edildi. Teknikerin Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Cengiz'in eşi olduğu ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal veya usulsüzlük tespit edilmemiştir" denildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık teknikeri Necla Cengiz hakkında ciddi bir usulsüzlük iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, Cengiz’in işe giriş kartını başka bir kişi düzenli olarak okuttu ve bu durum uzun süre fark edilmedi.

İŞE GELMEDEN MAAŞ VE SERMAYE ALDI

Necla Cengiz yaklaşık 1 yıl boyunca fiilen görev yapmadan maaş ve döner sermaye payı almaya devam ettiği öne sürüldü. Söz konusu durum, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISININ EŞİ ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Necla Cengiz’in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı İbrahim Halil Cengiz’in eşi olduğu bilgisi gündemde öne çıkan detaylardan biri oldu. 

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür uygulamaların münferit olmadığını savundu. Tanal, benzer olayların yaygınlaştığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Öte yandan, konuyla ilgili görüş almak isteyen gazetecilerin ulaştığı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk’in soruları yanıtsız bıraktı. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar, ilk olarak 2025 yılı Temmuz-Ağustos aylarında gündeme gelmiştir. Haberde adı geçen Necla Cengiz, ilgili dönemde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak TİG biriminde klinik kodlamacı statüsünde görev yapmıştır. Klinik kodlama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından kişiye özel sistemler üzerinden yürütülmekte olup, tüm işlem kayıtları bakanlık sunucularında detaylı şekilde tutulmaktadır. Yapılan incelemelerde; ilgili personelin görev yaptığı süre içerisinde hastanenin veri gönderim oranlarında belirgin artış sağlandığı, aylık kodlama sayılarının hedeflerin üzerine çıktığı ve hizmet süreçlerinde önemli iyileşmelerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Personelin gerçekleştirdiği tüm işlemler sistem kayıtlarıyla sabit olup, görevini aktif ve düzenli şekilde yerine getirdiği anlaşılmıştır. Mesai takip kartına ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme başlatılmış, muhakkik görevlendirilmiş ve yürütülen soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal veya usulsüzlük tespit edilmemiştir."

    Yorumlar (16)

  • Metin şen Metin şen:
    emekliye gelince para yok ancak devletten çalışmadan para alan o kadar çok ki emekliye verilecek paranın belki on katıdır 49 3 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    BİR YIL İŞE GİTMEDİĞİ YAZILIYOR HABER DE...SONRA YAPILAN İNCELEMEDE USULSÜZLÜK TESBİT EDILMEDİ DENİYOR? HABERİMİ YANLIŞ YAZDILAR.. BİZ Mİ YANLIŞ ANLADIK 38 1 Yanıtla
    Ghost Riley Ghost Riley:
    akp iktidari ve g kili "haber" ajansi iste 12 2
    7zxs4mm228 7zxs4mm228:
    Sanırım biri iddia diğeri resmi açıklama ama yinede bu tezat tatmin etmiyor. 10 1
  • myaman03 myaman03:
    Herkes yaptığının bedelini Allah katında çeker, kimse bilmez ama Allah herseyi hakkıyla bilen hakkıyla görendir. 32 0 Yanıtla
    199715 199715:
    Tabii ki Allah hesabı görendir Amaaa Allah aklınızı kullanın medenileşin ahlaklı olun gelişin kemale erin diye o kadar peygamber ve o kadar vahyetmiş. Hesabı siz bir görmeye çalışın demiş biz de diyoruz ki biz insqn değiliz bize bahşettiğin aklı biz kullanmıyoruz aslımda biz saksıdaki otuz, bütün hesabı sana havale ediyorum. Bunu Allah kabul eder mi? Allah haksızlığı yapandan da aklını kullanıp hesap sormayandan da hesap soracak. Öyle kenara çekilmek yooook. 2 0
  • Onur Konez Onur Konez:
    Ülkede bunlar gibi binlerce olduğuna kimse şaşırmaz heralde? 8 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    eeee o kadar olacak bu mevkide olanların eşleri tabiki işe gitmeyecek makam araçlarını tabiki kullanacak. yahu müstakil amirlerin dışında ki her memurdan makam araçları alınmalı d vletin çok zararı var. 8 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
09:12
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
