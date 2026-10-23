Ardahan'da Gazze için kurulan kermesi Vali Yamlı gezdi, gelir Gazze'ye ulaştırılacak - Son Dakika
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Ardahan'da Gazze için kurulan kermesi Vali Yamlı gezdi, gelir Gazze'ye ulaştırılacak

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Ardahan\'da Gazze için kurulan kermesi Vali Yamlı gezdi, gelir Gazze\'ye ulaştırılacak
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Ardahan Müftülüğü ve TDV Ardahan Şubesi işbirliğiyle Gazze'deki ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen kermesi Vali Yamlı gezdi. Müftülük bahçesindeki etkinlikten elde edilen gelirin ilgili kuruluşlar aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Ardahan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ardahan Şubesi işbirliğiyle Gazze'deki ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

Müftülük bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret eden Vali Ömer Hilmi Yamlı, "Hayır Çarşısı ve Kitap Şenliği" adıyla düzenlenen programdaki stantları gezdi.

Kitap Şenliği alanındaki stantları da inceleyen Yamlı, "Ardahanlı hemşehrilerimizin Gazze'deki mazlum kardeşlerimiz için ortaya koyduğu bu dayanışma ruhu çok değerlidir. İl Müftülüğümüz ve TDV Ardahan Şubemiz başta olmak üzere, bu hayır çarşısına emeğiyle ve dualarıyla katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Bizler dualarımızla ve yardımlarımızla her zaman mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz de Ardahanlıların çok duyarlı davrandığını anlatarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kermesten elde edilen gelirin, ilgili kuruluşlar aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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