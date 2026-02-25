Ardahan\'da Kura Nehri\'nde Buz Çözülmeleri

Ardahan'da yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde sıcakların etkisiyle çözülmeler başladı.

Son günlerde etkili olan sıcak hava, bölgedeki akarsu ve göletlerin buzla kaplı yüzeylerinin çözülmesine neden oluyor.

Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nde, özellikle Ardahan Kalesi ile Millet Bahçesi arasındaki buz tabakası eridi.

Buzun çözüldüğü alanlara gelen yaban kuşlar da besin aradı.