Ardahan'da Kura Nehri'nde Buz Çözülmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Kura Nehri'nde Buz Çözülmeleri

Ardahan\'da Kura Nehri\'nde Buz Çözülmeleri
25.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da sıcak havanın etkisiyle Kura Nehri'ndeki buz tabakaları eridi, yaban kuşları beslendi.

Ardahan'da yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde sıcakların etkisiyle çözülmeler başladı.

Son günlerde etkili olan sıcak hava, bölgedeki akarsu ve göletlerin buzla kaplı yüzeylerinin çözülmesine neden oluyor.

Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nde, özellikle Ardahan Kalesi ile Millet Bahçesi arasındaki buz tabakası eridi.

Buzun çözüldüğü alanlara gelen yaban kuşlar da besin aradı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kura Nehri'nde Buz Çözülmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:55:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Kura Nehri'nde Buz Çözülmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.