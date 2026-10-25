Ardahan Valisi Yamlı, öğrencilerin "Birlikte Kitap Okuma" davetine katıldı - Son Dakika
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Ardahan Valisi Yamlı, öğrencilerin "Birlikte Kitap Okuma" davetine katıldı

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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, sosyal medyadan kendisini birlikte kitap okumaya davet eden ilkokul öğrencilerini okullarında ziyaret ederek kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, sosyal medyadan kendisini birlikte kitap okumaya davet eden ilkokul öğrencilerini okullarında ziyaret ederek kitap okuma etkinliğine katıldı.

Şehit Asım Bey İlkokulu öğrencileri Esma ve Samet'in sosyal medya üzerinden yaptıkları daveti geri çevirmeyen Yamlı, çocuklarla sınıflarında bir araya gelerek sohbet etti ve sevinçlerine ortak oldu.

Çocuklarla kitap okuyan Yamlı, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Vali Yamlı, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle değişen yaşam alışkanlıklarına rağmen kitap okuma kültürünün korunması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yamlı, "Davet üzerine biz de geldik. Hangi sene olursa olsun, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kitap okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kitap okuma kültüründen hiçbir zaman kopmayacağız. Çünkü gelişmiş toplumlar kitap okuyan toplumlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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