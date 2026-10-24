Arıkan, 900 milyar TL'lik fon krizinde sorumluların tek tek hesap vermesini istedi - Son Dakika
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Arıkan, 900 milyar TL'lik fon krizinde sorumluların tek tek hesap vermesini istedi

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Arıkan, 900 milyar TL\'lik fon krizinde sorumluların tek tek hesap vermesini istedi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 900 milyar TL'lik fon krizini 'Nepofon' olarak nitelendirerek birkaç ismin görevden alınmasının güveni tesis etmeyeceğini söyledi. Arıkan, 'Fon Terör Örgütü' mensuplarının yargı önünde tek tek hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon krizine ilişkin, "'Cerrah titizliğiyle çalışıyoruz' diyenler, çürümenin kaynağına dokunmadan, birkaç ismi görevden alarak güveni tesis edemez. İpin ucu da sonu da meydandadır. Liste elinizdedir, sorumluluk da yetki de sizdedir. Fon Terör Örgütü mensuplarının her biri yargı önünde tek tek hesap vermelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"NEPOFON; 900 milyar TL'lik fon soygunun soy haritası! Babalar, oğullar, damatlar…

Devlet kurumlarını aile şirketine çeviren bu yapı, çürümüş bir sistemin akan cerahatıdır.

Dün jakobenlik eleştirisi yapanların bugün inşa ettiği nepotik düzen, Türkiye için bir beka meselesidir. Yüzbinlerce gencimiz işsizlikten umudunu yitirirken bir avuç mutlu azınlığın çocuklarına ve damatlarına açılan ayrıcalık kapıları, bu ülkenin evlatlarına yapılan en büyük haksızlıktır.

'Cerrah titizliğiyle çalışıyoruz' diyenler, çürümenin kaynağına dokunmadan, birkaç ismi görevden alarak güveni tesis edemez.

İpin ucu da sonu da meydandadır. Liste elinizdedir, sorumluluk da yetki de sizdedir. Fon Terör Örgütü mensuplarının her biri yargı önünde tek tek hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanPolitikaEkonomiGüncelYargıSpSon Dakika

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