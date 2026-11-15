Arnavutköy\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de Haraççı-Hadımköy yolunda saat 01.00 sıralarında seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Haraççı– Hadımköy yolunda çıktı. Seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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