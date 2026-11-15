Arnavutköy\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Haraççı– Hadımköy yolunda çıktı. Seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.