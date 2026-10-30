Artvin Arhavi\'de OSB heyeti Vali Ergün başkanlığında toplandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Vali Turan Ergün başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi.

Arhavi Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Arhavi Kaymakamı Muhammet Güzel, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Hatinoğlu ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Toplantıda, Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim ve yapılanmasına ilişkin konular ele alındı.

Bu kapsamda müteşebbis heyetin ve heyet başkanlığının oluşturulması, yönetim ve denetim kurullarının belirlenmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunda görev alacak temsilcilerin seçilmesine ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Öte yandan Vali Ergün ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini gezerek esnafla görüşen Ergün, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.