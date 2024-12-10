Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler - Son Dakika
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Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

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2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücrete ilişkin, "İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak." dedi.

10.12.2024 16:04  Güncelleme: 16:24
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik toplantıdan önce bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRET İŞÇİ VE İŞVERENE MAKSİMUM FAYDA SAĞLAYACAK RAKAM OLACAK"

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "SABİT GELİRLİLERİN DURUMU EN İYİ SEVİYEYE ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir.

Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına sessiz kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek zorundayız. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Hem yatırımcılar hem çalışanları kollayacak bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı güçlü tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan\'dan umut dolu sözler

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Son Dakika Güncel Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mustafa Sagdic:
    lam cim diyecek. sonra c.baskani yuzde 5 daha ekleyecek. bizde alkislayavagiz hep auni senaryo 122 7 Yanıtla
  • Cemil Şen:
    Hadi kendiniz çalın, kendiniz oynayın bakalım 89 7 Yanıtla
  • Emir:
    Asgari ücretli sefalet içinde neyin pazarlığı olacak? suriyelilerde gidiyor patronlar bundan sonra kendileri ailece çalışır. adam gibi maaş verin insan gibi yaşasın insan. 81 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    hadi gene iyisiniz yarım ekmek tavuk döner ayran makarna devam 21 bin olur 56 10 Yanıtla
  • Tahsin Yarsavat:
    La Feyzo koş koş arttırıyorlar 36 4 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Reis garibanı ezdirmez evelallah. Kendisi ezer :)) 32 7 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Hep 50 tl lık benzin alan dayı noldu sahi 33 3 Yanıtla
  • Latif Can BABACAN:
    yüzde 25te anlaşılır CB 5 de ben koydum der 30 olur hayırlı olsun 23 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Döngü değişmeyecek yine aynı tas aynı hamam 23 2 Yanıtla
  • Mustafa öztürk:
    %45 altı kabul edilemez 25 0 Yanıtla
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