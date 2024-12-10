Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan\'dan umut dolu sözler

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik toplantıdan önce bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRET İŞÇİ VE İŞVERENE MAKSİMUM FAYDA SAĞLAYACAK RAKAM OLACAK"

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "SABİT GELİRLİLERİN DURUMU EN İYİ SEVİYEYE ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir.

Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına sessiz kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek zorundayız. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Hem yatırımcılar hem çalışanları kollayacak bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı güçlü tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.