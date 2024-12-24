Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücret tutarını belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplanıyor.

24.12.2024 19:01
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti tutarına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor. Saat 20.30'da başlayacak toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrildi. Ancak işveren tarafından henüz bir ücret telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda farklı senaryolarda konuşuluyor. Konuşulan senaryoların bazıları şöyle:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 25 bin 503 lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor

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Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • kuzeyli baba:
    Hadi bakalım 24453 tl hayırlı olsun 16 5 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    1 kere yapıp adam gibi yapsanıza şu toplantıyı. ulan matematik ortada enflasyon neyse vereceksin zaten! neyin pazarlığı bu? 19 1 Yanıtla
  • tuncay doğancı:
    cuma namazı çıkışından sonra açıklar reis :) 18 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    24 bin tl diyeceksin daha neyi kasiyip duruyorsunuz. verin sn cbaskanina bakana mvekiline 3 gun gecinebilecekler mi 15 2 Yanıtla
  • Serif Huy:
    hayırlısı. insallah busefer fakirin yüzü güler ve bizde sasiririz 28.650 gibi bir rakam bekliyorum 4 7 Yanıtla
  • Mehmet Yildirim:
    net :25.024 TL olacak 7 3 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Bedava akşam yemeği yemek için heralde 10 0 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    rakam konuşun ha 9 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    inş iyi bir rakam olur 5 2 Yanıtla
  • Ali Cansever:
    vatana millete hayırlı olsun inşallah 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor - Son Dakika
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