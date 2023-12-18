Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş\'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme sonrası ilk açıklama işçi temsilcisi Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi.

"RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ, ŞU ANDA BİR SONUÇ YOK"

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Ağar, "Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından bir şey söyleme imkanımız yok." dedi.

"ÜÇLÜ MUTABAKATLA SONUCA GİDERİZ"

Ağar sözlerine şöyle devam etti: "Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz."

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