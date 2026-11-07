ASIRLIK MEKTEPLER - Trabzon\'daki 102 yıllık okul öğrencileri iş hayatına hazırlıyor

Trabzon'da Cumhuriyet döneminde eğitim hayatına başlayan Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 102 yıldır yetiştirdiği öğrencilerle ticaret hayatına katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihi yolculuğu ele alındı.

Ticaret Mektebi adıyla 18 Nisan 1924'te dönemin Maliye Bakanı Hasan Saka'nın direktifiyle eğitime başlayan okul, Anadolu'da açılan ilk ticaret okullarından biri oldu.

Ticaret Meslek Lisesi adını alarak birkaç bina değiştiren okul, 1966'dan itibaren 8 dönümlük alandaki mevcut konumuna taşındı.

Okul, 1989'da Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, daha sonra Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismiyle eğitim yolculuğunu sürdürdü.

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ünal Bıçakçı'nın isminin verildiği okul, Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitimine devam ediyor.

Bugün 561 öğrencisiyle bilişim teknolojileri, halkla ilişkiler, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, radyo ve televizyon alanında eğitimini sürdürüyor.

Okul Müdürü Orhan Genç, AA muhabirine, okulun 100 yılı aşkın geçmişiyle Trabzon'un en köklü eğitim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşuyla ticaret ve sanayi hayatının desteklenmesi amacıyla Ticaret Mekteplerinin kurulduğunu belirten Genç, bugünkü Mimarlar Odası'nın o yıllarda okulun ilk binası olduğunu ifade etti.

Genç, okulun ilk müdürü İhsan Hamamioğlu'nun İstanbul Ticaret Mektebinden Trabzon'a görevlendirildiğini dile getirerek, öğrenci sayısı arttıkça okulun 1966 yılına kadar birkaç kez bina değiştirdiğini aktardı.

Okulu tanıtan kitap hazırlandı

Okulun fiziki özellikleri hakkında bilgi veren Genç, 100'üncü yılı dolayısıyla okulun mezunlarından yazar İsmail Fandaklı'nın hazırladığı 729 sayfalık anı ve tarihçe kitabının bir süre önce basıldığını aktardı.

"Arşivimiz büyük bir miras"

Genç, geçmişte kullanılan daktilo ve hesap makineleri gibi materyallerin sergilendiğini ifade ederek "100 yıllık tarayabileceğimiz bir arşivimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konuyla ilgili görevlendirdiği 3 öğretmenin birkaç ay süreyle bizim arşiv taramasını yaptılar ve çok güzel veriler elde ettiler. Çok güzel hikayeler var bizim arşivimizde. Gerçekten bize çok büyük, çok güzel bir arşiv miras bırakıldı. Arşivimiz büyük bir miras." dedi.

Okula ismi verilen şehit Ünal Bıçakçı'nın bir dönem okulda eğitim aldığını belirten Genç, "Mekanları cennet olsun. İki tane şehidimizin adıyla yaşıyoruz okulumuzda. Kütüphanemizin adı da bir şehit adıyla Şehit Aileleri Derneği tarafından inşa edilmiş, donatılmış güzel de bir kütüphanemiz var. Yani böyle şehit adlarının olduğu bir okulda bir şehit ağabeyi olarak bulunmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum." diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Bölümü 11. sınıf öğrencisi Metehan Aksoy, yıllara kök salan bir okulda eğitim almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Güzel ve tarihi okulumuzda okumaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu okulda geleceğe hazırlanıyoruz, mesleklerimizi öğreniyoruz. İlerideki hayatımızın yollarını çiziyoruz. Okulumuz gayet iyi bir okul. Sosyal, kültürel olarak etkinlikler çok fazlasıyla var. Güzel bir konumda okulumuz." ifadelerini kullandı.