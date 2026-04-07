Atatürk\'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında, ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. 11 öğrencinin tanıklığıyla başlatılan yargılamada mahkeme, sanık hakkında beraat hükmü verdi.

SINIF ORTAMI "KAMUSAL ALAN" SAYILMADI

Mahkeme heyeti, söz konusu ifadelerin kullanıldığı iddia edilen sınıf ortamını “kamusal alan” olarak değerlendirmedi ve eylemin “aleni” olmadığı kanaatine vararak beraat kararı aldı.

TEKBİRLERLE KARŞILADILAR

Kararın ardından adliye binası önünde toplanan bir grup, Ramazan Avuşmak’ı tekbir getirerek karşıladı. Beraat sonrası kısa bir açıklama yapan Avuşmak, Türkiye’de adaletin işlediğini savunarak devlet yetkililerine teşekkür etti.

"BEN DEVLETİMDEN RAZIYIM"

Avuşmak açıklamasında, “Ülkemizde adaletli savcılar ve hakimler olduğunu gördük. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirdim, yine devletimin emrindeyim” ifadelerini kullandı.

Karar ve sonrasında yaşananlar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.