Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar

Atatürk\'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
07.04.2026 15:04
Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen Ramazan Avuşmak, sınıfın kamusal alan sayılmaması gerekçesiyle beraat etti. Kararın ardından adliye binası önünde toplanan bir grup, Ramazan Avuşmak’ı tekbir getirerek karşıladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında, ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. 11 öğrencinin tanıklığıyla başlatılan yargılamada mahkeme, sanık hakkında beraat hükmü verdi.

SINIF ORTAMI "KAMUSAL ALAN" SAYILMADI 

Mahkeme heyeti, söz konusu ifadelerin kullanıldığı iddia edilen sınıf ortamını “kamusal alan” olarak değerlendirmedi ve eylemin “aleni” olmadığı kanaatine vararak beraat kararı aldı.

TEKBİRLERLE KARŞILADILAR 

Kararın ardından adliye binası önünde toplanan bir grup, Ramazan Avuşmak’ı tekbir getirerek karşıladı. Beraat sonrası kısa bir açıklama yapan Avuşmak, Türkiye’de adaletin işlediğini savunarak devlet yetkililerine teşekkür etti.

"BEN DEVLETİMDEN RAZIYIM"

Avuşmak açıklamasında, “Ülkemizde adaletli savcılar ve hakimler olduğunu gördük. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirdim, yine devletimin emrindeyim” ifadelerini kullandı.

Karar ve sonrasında yaşananlar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Son Dakika Güncel Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • j2r9sqcd92 j2r9sqcd92:
    Elhamdullah 16 25 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA: Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar - Son Dakika
