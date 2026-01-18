Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
18.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMAS

Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

"SON GELİŞMELER ELE ALINDI"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

İŞTE ATEŞKES MADDELERİ

Varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri de kamuoyu ile paylaştı. 14 maddelik anlaşmanın tam metni şöyle:

1. Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; ön yeniden konuşlanma adımı olarak SDG'ye bağlı tüm askeri unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

2. Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye Hükümeti'ne devredilmesi. Bu kapsamda tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile, Suriye devletinin uzmanlık bakanlıkları bünyesinde mevcut çalışanların kalıcı statüye geçirilmesini öngören kararnamelerin derhal çıkarılması.

3. Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegrasyonu.

4. Suriye Hükümeti'nin, bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünü devralması; bu alanların düzenli ordu güçlerince korunarak kaynakların Suriye devletine geri kazandırılmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

5. SDG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından, bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yapısına tam entegrasyonu; askeri rütbelerinin, mali haklarının ve lojistik ihtiyaçlarının buna göre düzenlenmesi.

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

6. SDG liderliğinin, eski rejim unsurlarının kalıntılarının kendi saflarına alınmasından kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye'de bulunan eski rejime ait subay ve personelin isim listelerini sunmayı taahhüt etmesi.

7. Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak atanacak bir aday için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.

8. Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlığın kaldırılması, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücü kurulması ve İçişleri Bakanlığı'na idari olarak bağlı yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.

9. IŞİD tutuklularının ve kamplarının yönetiminden sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti'ne devredilmesi, böylece bu dosyaların hukuki ve güvenlik sorumluluğunun tamamen Suriye devletine geçmesi.

10. Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listelerinden seçilecek kişilerin, merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanmasının kabul edilmesi.

11. 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin memnuniyetle karşılanması; bu kararnameyle Kürtlerin kültürel ve dilsel haklarının tanınması ve kayıtsız/vatansız kişiler ile önceki on yıllardan birikmiş mülkiyet hakları talepleri dâhil olmak üzere, hak temelli ve sivil sorunların ele alınması.

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

12. SDG'nin, Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarının Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını taahhüt etmesi; bunun egemenlik ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla yapılması.

13. Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, ABD ile koordinasyon içinde ve Uluslararası Koalisyon'un aktif bir üyesi olarak IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmeyi taahhüt etmesi.

14. Afrin ve Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönüşünü sağlamak üzere anlayışlara varılması yönünde çalışma yürütülmesi.

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü - Son Dakika

Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Arkadaşları Atlas’ın mezarına gül ve şeker bıraktı Arkadaşları Atlas'ın mezarına gül ve şeker bıraktı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu
Antalya’da yanan kamyonetin altından cinayet çıktı Antalya'da yanan kamyonetin altından cinayet çıktı
Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider
Machado’nun Nobel Ödülü’nü Trump’a vermesi alay konusu oldu: Elleri kelepçeli Maduro bu kadar aşağılanmadı Machado'nun Nobel Ödülü'nü Trump'a vermesi alay konusu oldu: Elleri kelepçeli Maduro bu kadar aşağılanmadı
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Yeşilay’dan Sadettin Saran açıklaması Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması
Endonezya’da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi
Suriye’de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Fenerbahçe’de şok sakatlık Kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
İnanılmaz son 906’da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:21
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:51
Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 23:45:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.