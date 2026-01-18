Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMAS

Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

"SON GELİŞMELER ELE ALINDI"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

İŞTE ATEŞKES MADDELERİ

Varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri de kamuoyu ile paylaştı. 14 maddelik anlaşmanın tam metni şöyle:

1. Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; ön yeniden konuşlanma adımı olarak SDG'ye bağlı tüm askeri unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

2. Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye Hükümeti'ne devredilmesi. Bu kapsamda tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile, Suriye devletinin uzmanlık bakanlıkları bünyesinde mevcut çalışanların kalıcı statüye geçirilmesini öngören kararnamelerin derhal çıkarılması.

3. Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegrasyonu.

4. Suriye Hükümeti'nin, bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünü devralması; bu alanların düzenli ordu güçlerince korunarak kaynakların Suriye devletine geri kazandırılmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

5. SDG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından, bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yapısına tam entegrasyonu; askeri rütbelerinin, mali haklarının ve lojistik ihtiyaçlarının buna göre düzenlenmesi.

6. SDG liderliğinin, eski rejim unsurlarının kalıntılarının kendi saflarına alınmasından kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye'de bulunan eski rejime ait subay ve personelin isim listelerini sunmayı taahhüt etmesi.

7. Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak atanacak bir aday için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.

8. Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlığın kaldırılması, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücü kurulması ve İçişleri Bakanlığı'na idari olarak bağlı yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.

9. IŞİD tutuklularının ve kamplarının yönetiminden sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti'ne devredilmesi, böylece bu dosyaların hukuki ve güvenlik sorumluluğunun tamamen Suriye devletine geçmesi.

10. Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listelerinden seçilecek kişilerin, merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanmasının kabul edilmesi.

11. 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin memnuniyetle karşılanması; bu kararnameyle Kürtlerin kültürel ve dilsel haklarının tanınması ve kayıtsız/vatansız kişiler ile önceki on yıllardan birikmiş mülkiyet hakları talepleri dâhil olmak üzere, hak temelli ve sivil sorunların ele alınması.

12. SDG'nin, Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarının Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını taahhüt etmesi; bunun egemenlik ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla yapılması.

13. Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, ABD ile koordinasyon içinde ve Uluslararası Koalisyon'un aktif bir üyesi olarak IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmeyi taahhüt etmesi.

14. Afrin ve Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönüşünü sağlamak üzere anlayışlara varılması yönünde çalışma yürütülmesi.