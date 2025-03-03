Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana gelen olayda, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.
Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
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