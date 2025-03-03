İstanbul\'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

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Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

CİNNET GETİRDİ

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana gelen olayda, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.

AİLE YAKINLARININ İHBARIYLA EVE GİRİLDİ

Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı.

HEPSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER: