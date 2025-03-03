İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
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İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

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İstanbul Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasın dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

03.03.2025 15:13  Güncelleme: 15:22
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Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

CİNNET GETİRDİ

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana gelen olayda, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.

AİLE YAKINLARININ İHBARIYLA EVE GİRİLDİ

Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı.

HEPSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
İstanbul\'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul, Avcılar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Uğur BOZKURT:
    erdoGan düşünsün vebalini, anlayana... 376 181 Yanıtla
    Alper Elma:
    cokmu acittiseni 0 5
  • Mustafa Görmüş:
    bu sene aile yılı olacak. bütün kavgaların temeli yokluktur insanlar aç 417 64 Yanıtla
  • ha07600760:
    Allah kimsenin başına gelmesin .hayat şartları insanları bu hale getirdi 378 44 Yanıtla
  • Ankara21:
    Allah garibanlara yardım eylesin, zor bir zaman. 306 9 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Rabbim aklımıza mukayyet ol doğru yoldan ayırma şeytanın tuzaklarından bizleri koru 270 5 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Herseyimiz bitmiş insanlığımız imanımız merhametimiz bunu bir insan nasıl yapar 231 9 Yanıtla
    Muhendis:
    büyük konuşma.o insanı normal sağlıklı bir insan gibi düşünme.adam cinnet geçirmiş tıbbi bir derim bu 4 2
  • Veli Dag:
    gecinemio kmse 186 22 Yanıtla
  • netlog321:
    nasıl gidiyor aile yılımız,son iki ayda onlarca aile faciası oldu..şatafat içinde yaşayıp millete sabır dileyenlerin eseri 146 24 Yanıtla
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