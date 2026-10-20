Avustralya Başbakanı Albanese, Haines'e U dönüşüyle kasıtlı vurulduğunu söyledi - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı Albanese, Haines'e U dönüşüyle kasıtlı vurulduğunu söyledi

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Avustralya Başbakanı Albanese, Haines\'e U dönüşüyle kasıtlı vurulduğunu söyledi
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sürücünün U dönüşü yapıp çarptığı milletvekili Helen Haines'in kasıtlı hedef alındığını söyledi. Haines pazartesi seçim ofisinin önünde hastaneye kaldırıldı; 43 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı ve aracında bıçak bulundu.

KANBERRA, 20 Ekim (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve durumu kritik olan milletvekili Helen Haines'in kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

2019 yılından bu yana federal parlamentoda bağımsız milletvekili olarak görev yapan Haines, pazartesi öğleden sonra Victoria eyaletindeki seçim ofisinin önünde bir aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Albanese salı günü Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, sürücünün Haines'in yanından geçtikten sonra U dönüşü yapıp kendisine çarptığını belirterek, "Bunun kasıtlı bir eylem olduğu çok açık" dedi

Pazartesi gecesi helikopterle Melbourne'deki bir hastaneye kaldırılan Haines salı günü ameliyata alındı. Haines'in durumu ciddiyetini koruyor.

Aracı kullanan 43 yaşındaki şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin aracında bir bıçak da ele geçirildi.

Albanese, Victoria Polisi, Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü'nden oluşan ortak terörle mücadele görev gücünün olayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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