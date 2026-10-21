Avustralya'da aracın çarptığı milletvekili Haines iki bacağını da kaybetti

Avustralya'da aracın çarptığı milletvekili Haines iki bacağını da kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da 19 Ekim'de aracın çarptığı milletvekili Helen Haines'in diğer bacağının da kurtarılamadığı ve durumunun hâlâ kritik olduğu bildirildi. Haines'e çarpmakla suçlanan sürücü, 'kasten ağır yaralama' dahil 5 suçlamayla hakim karşısına çıktı.
Avustralya'da 19 Ekim'de araç çarpması sonucu yaralanan ve bir bacağını kaybeden milletvekili Helen Haines'in diğer bacağını da kaybettiği bildirildi.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında 19 Ekim'de aracın çarptığı Haines'in tedavisi sürüyor.
Haines'in eşi Phil Haines, olayın ardından milletvekilinin diğer bacağının da kurtarılamadığını belirtti.
Milletvekili Haines'e çarpmakla suçlanan sürücü Brendan Nugent, hakkında "kasten ağır yaralama" dahil 5 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıktı.
Davanın bir sonraki duruşması 4 Şubat 2027'de yapılacak.
Haines'in tedavi gördüğü hastane yetkilileri, iki bacağını da kaybeden 65 yaşındaki milletvekilinin durumunun hala kritik olduğunu ifade etti.
Şüpheli, Haines'in uzun yıllardır arkadaşıydı
Avustralya Parlamentosuna 2019'da seçilen bağımsız milletvekili Helen Haines, 19 Ekim'de Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında araç çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Doktorlar, Haines'in dün bir bacağını kaybettiğini söylemişti.
Olay yerinde gözaltına alınan Nugent'ın, Haines'in "20 yıldan uzun süredir arkadaşı" olduğu açıklanmıştı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de olayı "kasıtlı saldırı" olarak nitelendirmişti.
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