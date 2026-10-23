Avustralya'da güneş üretimi yüzde 30 artınca yenilenebilir pay yüzde 44,3'e çıktı - Son Dakika
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Avustralya'da güneş üretimi yüzde 30 artınca yenilenebilir pay yüzde 44,3'e çıktı

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Avustralya\'da güneş üretimi yüzde 30 artınca yenilenebilir pay yüzde 44,3\'e çıktı
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Avustralya'da yenilenebilir kaynaklar 1 Temmuz-30 Eylül'de üretimin yüzde 44,3'ünü karşılayarak 2025'in üçüncü çeyreğindeki yüzde 41,8'lik rekoru geçti. Büyük ölçekli güneş üretimi yüzde 30 artışla 2.211 megavata çıkarken bataryalar pik talepte ilk kez doğalgazı geçti.

KANBERRA, 23 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da güneş enerjisi üretiminde görülen hızlı artışla yenilenebilir enerji üretimi temmuz-eylül döneminde rekor seviyeye yükseldi.

Avustralya Enerji Piyasası İşletmecisi'nin cuma günü açıkladığı enerji dinamikleri raporuna göre, yenilenebilir enerji kaynakları 1 Temmuz-30 Eylül döneminde ulusal elektrik piyasasındaki toplam üretimin yüzde 44,3'ünü karşıladı. Bu oran, 2025'in üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 41,8'lik önceki rekoru geride bıraktı.

Büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinin üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 2.211 megavatla üçüncü çeyrek için yeni bir rekora ulaştı. Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin üretimi yüzde 13 artışla 3.203 megavata, hidroelektrik üretimi ise yüzde 15 artışla 1.572 megavata yükseldi.

Aynı dönemde taş kömürü ve doğalgazla çalışan santrallerin toplam elektrik üretimi 744 megavat azalırken, linyitle çalışan santrallerin üretimi ise yüzde 8,9 artarak 3.832 megavata çıktı.

Büyük ölçekli bataryalar, söz konusu dönem boyunca akşam saatlerindeki en yüksek talep zaman diliminde elektrik ihtiyacının yüzde 8'ini karşıladı. Böylece bataryaların katkısı, üç aylık dönemler için ilk kez doğalgazla çalışan santrallerin katkısını aştı.

Raporda, ulusal elektrik piyasasındaki temel elektrik talebinin yüzde 1,3 artarak üçüncü çeyrek için 25.471 megavatla yeni bir rekor kırdığı kaydedildi. Artışın devam eden elektrifikasyon sürecinden, sanayi sektöründeki yüksek talepten ve veri merkezlerinin artan elektrik tüketiminden kaynaklandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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