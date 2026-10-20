Avusturya'da demokrasi puanı 54,1'e geriledi, başörtüsü yasağı gerekçe gösterildi

Avusturya'da yayımlanan 2026 Demokrasi Endeksi'ne göre başörtüsü yasağı, temel haklar alanındaki gerilemenin nedenleri arasında yer aldı ve ülkenin endeks değeri üst üste dördüncü yıl düştü.

Demokrasi, şeffaflık ve temel haklar alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Demokrasi Endeksi Derneğinin bugün açıkladığı çalışmada, endeks değerinin geçen yıla göre 1 puan azalarak yüzde 55,1'den yüzde 54,1'e gerilediği belirtildi.

Raporda, başörtüsü yasağı ve cezaevlerindeki doluluk oranları, genel temel haklar alanındaki gerilemenin gerekçeleri arasında gösterildi.

Yargı alanındaki puanın 4 puan düşerek yüzde 51,3'e gerilediği belirtilen raporda, federal başsavcılığın kurulmasına ilişkin yasa taslağının yetersizliği, kaynak eksikliği ve cezaevlerindeki sorunlar bu düşüşün nedenleri arasında sıralandı.

Raporda, dijital temel haklarda da 5,2 puanlık gerileme kaydedildiği, temel haklar açısından sorunlu gözetim uygulamalarının artması ve ağ tarafsızlığı ilkesinin zayıflamasının bu gelişmede etkili olduğu ifade edildi.

Medya sektöründeki ekonomik baskılara da dikkati çekilen raporda, Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin siyasi etkiden korunması ve bağımsızlığının güçlendirilmesi istendi.

Demokrasi Endeksi Derneğinden Mathias Zojer, Avusturya'nın demokratik altyapısının giderek daha fazla baskı altına girdiğini belirterek, demokratik kurumları güçlendirecek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.