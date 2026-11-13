Avusturyalı iki operatör Çin ekipmanı yasağına 40 milyar euro maliyet uyarısı yaptı

VİYANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Avusturya'nın üç büyük mobil şebeke operatöründen ikisi, Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının kullanımının tamamen yasaklanmasının yüksek maliyetlere, ekipmanların değiştirilmesinin uzun yıllar sürmesine ve güvenlik gerekliliklerinde tutarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin, Siber Güvenlik Yasası'nda bu yıl yapılması önerilen değişiklik kapsamında Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının kullanımını kısıtlama girişimi, üye ülkelerdeki sektör temsilcileri arasında endişelere yol açtı.

Magenta Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü Anja Tretbar-Bustorf, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Belirli üreticilerin yalnızca menşe ülkeleri nedeniyle tamamen dışlanmasını uygun bulmuyoruz. Avrupa'nın kritik altyapısının gerekli düzeyde korunması, net güvenlik gereksinimleri, etkin kontroller ve nesnel sertifikasyon süreçleriyle sağlanmalı" dedi.

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA), söz konusu ekipmanların değiştirilmesinin Avrupa'daki şebeke operatörlerine maliyetinin 40 milyar euroya (44 milyar ABD doları) kadar çıkabileceği yönündeki tahminine işaret eden Tretbar-Bustorf, "Yenileme işlemi teknik açıdan karmaşık olacak ve uzun yıllar sürecektir" dedi.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, ülkedeki mobil şebekelerde Çinli şirketlerin ürettiği ekipmanlar kullanılıyor.

Telekomünikasyon ve mobil ağ operatörü Drei'nin Kurumsal İletişim Başkanı Petra Jakob ise ülkede binlerce mobil baz istasyonu olduğunu hatırlatarak, "Mevcut altyapıda yasal düzenlemeler gereği büyük ölçekli bir değişikliğe gidilmesi, yıllar sürecek, müşterileri önemli ölçüde etkileyecek ve birkaç yüz milyon euroluk yatırım gerektirecek bir proje olacaktır" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, bazı AB ülkelerinin Çinli şirketlerin ekipmanlarını yasaklamaya yönelik adımlarından ciddi endişe duyduklarını belirterek adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı oluşturulması çağrısında bulundu.