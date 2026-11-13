Avusturyalı iki operatör Çin ekipmanı yasağına 40 milyar euro maliyet uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avusturyalı iki operatör Çin ekipmanı yasağına 40 milyar euro maliyet uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avusturyalı iki operatör Çin ekipmanı yasağına 40 milyar euro maliyet uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Avusturya'nın üç mobil operatöründen ikisi, Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının tamamen yasaklanmasının yüksek maliyet, uzun yıllar süren değişim ve güvenlikte tutarsızlık yaratacağı uyarısında bulundu. GSMA değişimin maliyetinin 40 milyar euroya çıkabileceğini tahmin ediyor.

VİYANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Avusturya'nın üç büyük mobil şebeke operatöründen ikisi, Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının kullanımının tamamen yasaklanmasının yüksek maliyetlere, ekipmanların değiştirilmesinin uzun yıllar sürmesine ve güvenlik gerekliliklerinde tutarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin, Siber Güvenlik Yasası'nda bu yıl yapılması önerilen değişiklik kapsamında Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının kullanımını kısıtlama girişimi, üye ülkelerdeki sektör temsilcileri arasında endişelere yol açtı.

Magenta Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü Anja Tretbar-Bustorf, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Belirli üreticilerin yalnızca menşe ülkeleri nedeniyle tamamen dışlanmasını uygun bulmuyoruz. Avrupa'nın kritik altyapısının gerekli düzeyde korunması, net güvenlik gereksinimleri, etkin kontroller ve nesnel sertifikasyon süreçleriyle sağlanmalı" dedi.

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA), söz konusu ekipmanların değiştirilmesinin Avrupa'daki şebeke operatörlerine maliyetinin 40 milyar euroya (44 milyar ABD doları) kadar çıkabileceği yönündeki tahminine işaret eden Tretbar-Bustorf, "Yenileme işlemi teknik açıdan karmaşık olacak ve uzun yıllar sürecektir" dedi.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, ülkedeki mobil şebekelerde Çinli şirketlerin ürettiği ekipmanlar kullanılıyor.

Telekomünikasyon ve mobil ağ operatörü Drei'nin Kurumsal İletişim Başkanı Petra Jakob ise ülkede binlerce mobil baz istasyonu olduğunu hatırlatarak, "Mevcut altyapıda yasal düzenlemeler gereği büyük ölçekli bir değişikliğe gidilmesi, yıllar sürecek, müşterileri önemli ölçüde etkileyecek ve birkaç yüz milyon euroluk yatırım gerektirecek bir proje olacaktır" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, bazı AB ülkelerinin Çinli şirketlerin ekipmanlarını yasaklamaya yönelik adımlarından ciddi endişe duyduklarını belirterek adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiAvusturyaTeknolojiEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
14:44
Ekran başındakiler donup kaldı Annesinden kayıp genç kızla ilgili “Yok artık“ dedirten iddia
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
14:32
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
14:20
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:52:17. #7.13#
SON DAKİKA: Avusturyalı iki operatör Çin ekipmanı yasağına 40 milyar euro maliyet uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android