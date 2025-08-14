Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP\'den istifa etti
14.08.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP\'den istifa etti
Haber Videosu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Bugün AK Parti'ye katılması beklenen Çerçioğlu, "Dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle CHP ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Çerçioğlu'nun ardından 3 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun bugün gerçekleşecek olan AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takması beklenirken, istifasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı sırada gelmesi dikkat çekti.

Özlem Çerçioğlu'nun istifasının ardından 3 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM BULUNMAMAKTADIR"

Çerçioğlu istifasını bu sözlerle duyurdu: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA ETTİ

Özlem Çerçioğlu'nun ardından, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da CHP'den istifa etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiası dün kulisleri hareketlendirmişti. Çerçioğlu'nun Aydın'ın önemli ilçelerinden Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları ile birlikte AK Parti'ye geçeceği belirtilmişti. Aydın'da çok sayıda belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atılmıştı.

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı bilgisinin CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından doğrulanması dikkat çekmişti. Daha sonra Aydın'a giden CHP yöneticileri de iddiayı doğrulamıştı.

Özlem Çerçioğlu, AK Parti, Politika, Gündem, Güncel, Aydın, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Zafer Oztekin:
    Chpnin 49 yıldır iktidar olmayışı kıyamete kadar daim olsun. AMİN 93 79 Yanıtla
    my5580324:
    Amin amin amin amin inşallah kıymetli KARDESİM AMİN ???????? 1 5
    Ali Rıza Özaydın:
    Âminnn Âminnn... 0 2
  • İmdat Kaşık:
    AKP yalakası Aydın halkı o oyları sana mı verdi zannediyorsun 3 yıl sonra seni nasıl al aşağı ediyorlar görürsün 102 60 Yanıtla
  • hasan dezen:
    korku hizmeti 59 22 Yanıtla
  • poyraz can:
    kumpasçı srfsLeer 35 16 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    yalan 31 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:41:15. #7.13#
SON DAKİKA: Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.