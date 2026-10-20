Aydın Çine'de iki motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı

Aydın Çine'de iki motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Çine ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 09 ALA 547 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki 09 AKS 513 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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