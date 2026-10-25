Aydın'da kimliğini düşüren aday, babasının getirdiği nüfus cüzdanıyla sınava girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da kimliğini düşüren aday, babasının getirdiği nüfus cüzdanıyla sınava girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi nüfus cüzdanını düşüren aday, babasının otomobilde bulup getirdiği kimlikle sınava girebildi. Belge kontrolünde kimliğinin olmadığını fark eden aday son dakikada yetişti; sınava Aydın'da 17 bin 623 aday katıldı.

Aydın'da, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026- KPSS Ortaöğretim) öncesi nüfus cüzdanını düşüren aday, babasının yardımıyla sınava girdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, yerleşke çevresinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede akışı düzenleme çalışması yürüttü.

Adaylar kimlik, sınav giriş belgesi, yasaklı cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

Sınava giren adayların yakınları ise sınav salonları çevresinde bekledi.

Kimliği otomobilde düşürmüş

Sınava kampüsteki merkez derslikler binasında girecek adaylardan Hatice Atalay, binaya girişi sırasında belgeleri arasında nüfus cüzdanının olmadığını fark etti.

Panik yaşayan kız, kimlik kartını babasının otomobilinde düşürmüş olabileceğini değerlendirerek babasından yardım istedi. Baba Mustafa Atalay aracına dönerek arama yaptı. Kızının nüfus cüzdanını bulan baba, onu kızına teslim etti. Kimlik kartının gelmesiyle Hatice Atalay sınav salonuna girebildi.

Baba Mustafa Atalay, AA muhabirine, yolda trafik yoğunluğu yaşadıklarını, kızının geç kalmamak için kampüs yakınında araçtan inerek yaya olarak binaya geldiğini söyledi.

Belge kontrolü sırasında nüfus cüzdanının olmadığının fark edildiğini aktaran Atalay, "Elinden kaydırmış evrakların içinden. Son bir dakika içinde yetiştik. Bütün öğrencilere sınavlarında başarılar dileriz." dedi.

Kızına sınav heyecanını yenmesinde destek olmak için geldiğini söyleyen Ufuk Tumkar da adaylara başarı diledi.

Aydın'da sınava 59 binada 17 bin 623 aday katıldı.

Kaynak: AA
EğitimGüncelAydınKPSSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:31:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da kimliğini düşüren aday, babasının getirdiği nüfus cüzdanıyla sınava girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei