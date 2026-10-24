Aydın Nazilli'de jandarma ruhsatsız silah ve mühimmat buldu, 1 kişi gözaltına alındı

Aydın Nazilli'de jandarma ruhsatsız silah ve mühimmat buldu, 1 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin Uzun Çarşı'da av malzemeleri satan bir iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız kurusıkı tabancalar, tüfek, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi. Aramada hayvan derileri de bulunurken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzun Çarşı'da av malzemeleri satışı yapan T.İ'ye ait iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada ruhsatsız kurusıkı tabancalar, tüfek, bu silahlara ait parçalar, mühimmat ve hayvan derileri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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