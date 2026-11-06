Aydın Söke'de 2003'te kaybolan kadının kızı başvurunca 7 şüpheli gözaltına alındı

Aydın Söke'de 2003'te kaybolan kadının kızı başvurunca 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan 24 yaşındaki kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, kadının kızının yeniden müracaatı üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı; gözaltına alınanlar arasında eşi ve ağabeyi de var.
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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