Aydın Valisi Varol, Köşk'te kestane toplayıp 25 bin 500 tonluk üretimi vurguladı - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, Köşk'te kestane toplayıp 25 bin 500 tonluk üretimi vurguladı

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Aydın Valisi Osman Varol, Köşk ilçesindeki Sarıçam Yaylası'nda işçilerle kestane topladı. Varol, Türkiye'nin 83 bin tonluk üretiminin 25 bin 500 tonunun Aydın'da gerçekleştiğini ve kentte 80 bin dekarda 880 bin civarı ağaç bulunduğunu söyledi.

Aydın Valisi Osman Varol, Köşk ilçesinde yüksek rakımdaki Sarıçam Yaylası'nda işçilerle kestane topladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Varol, dışı dikenli olan kestanenin toplanmasında işçilerin büyük emek harcadığını söyledi.

Kestanenin Aydın'ın önemli stratejik ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Varol, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yaklaşık 83 bin tonluk genel üretimi içerisinde Aydın önemli bir yer tutuyor. 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 880 bin civarı ağaç bulunuyor. Ülkemizdeki 83 bin tonluk üretimin 25 bin 500 tonu Aydın ilimizde gerçekleştiriliyor. Tarımın ve tarımsal üretimin Aydın için ne kadar önemli olduğunu bildiğimizi, bunu çok ciddiye aldığımızı her fırsatta dile getiriyoruz. İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarımızla üreticilerimizin gelirini ve yaşam standartlarını artırmak için çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Varol daha sonra bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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