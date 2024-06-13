Ayşe Ateş\'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP\'deki görevlerini tek tek anlatayım

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30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da silahlı pusu kurularak katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesine yönelik tehditlere bir yenisi eklendi. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip eden kişilerin Bursa Ülkü Ocakları mensupları olduğu iddia edildi.

ATEŞ AİLESİNE TEHDİT İDDİALARININ ARDINDAN GİZLİ TAKİP

Sinan Ateş'in Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede tehdit edildiklerini ifade etmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise partiye ve Ülkü Ocakları'na iftira atıldığını söyleyerek bu durumu eleştirmişti. Bu gelişmenin ardından Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Başaran Mahallesinde bulunan baba evinden çıktığımda beni izlediğini hissettiğim bir kaç kişi gördüm vebu şahıslar beyaz bir araca bindiler. Olayı önemsemeyerek Hünkar Köşkü çay bahçesinde arkadaşlarımla görüşmeye gittiğimde , orada da birkaç kişinin sık sık masamıza baktığını fark ettim, bunun üzerine huzursuz olup gitmek üzere kalktık." ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

"EMNİYET GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Selma Ateş, takip eden şahısların da kendisi kalkınca aynı zamanda kalktığına dikkat çekerek, "Tüm kamuoyunun bildiği üzere uzun süredir sosyal medya hesaplarımıza tehdit içerikli çok sayıda paylaşım yapılmaktadır. Biz hem Başaranda evin önünde hem de çay bahçesinde ki kişilerin ilintili olabileceğini düşünerek ilgili kişilerin tespiti talebiyle şikayette bulunduk. Emniyet birimleri konuya hassasiyet ile yaklaştılar ve bu konuda güvenliğimizi sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

"TAKİP EDENLER BURSA ÜLKÜ OCAKLARI MENSUBU" İDDİASI

Şikayet üzerine yapılan incelemede ise, Selma Ateş'i takip eden kişilerin kimliğinin belirlendiği ve Selma Ateş'i takip eden 10 kişilik grup arasında Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı iki kişinin olduğu öne sürüldü.

SELMA ATEŞ, MHP'Lİ YALÇIN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Selma Ateş'in başına gelen bu olayın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada "Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira." diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer "Google"da arat.

Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın." ifadelerini kullanarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a tepki gösterdi.