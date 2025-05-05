Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Bilgehan Göktürk:

Katiller sokaklarda cirit atarken...Bu kadın ne yaptıda 30 yıl ceza istiyorsunuz..?.Ülke de adalet tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış dediğimizde birileri alınıyor...Niye alınıyorsunuz?Gerçek ortada da kabak gibi dururken...Bu ülkenin gittiği yol yol değil!Bir an önce erken seçime gidilip bu tek adam rejiminden ülke kurtulmalı...Aksi halde kötü günler ve hatta yıllar bizi bekliyor...Daha kötüsü ülkenin gençliğinin geleceği tehlike altında...