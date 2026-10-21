Ayvalık'ta dalışa açılan 1500 yıllık Bizans batığında amforalar görüntülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında yeniden dalış turizmine açılan bölgede amforalar (antik dönemde kullanılan testi) görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmeni Ata Akyol ve Sahil Güvenlik Dalış Timlerinin katılımıyla Ayvalık'ın İncirli Adası açıklarında 1500 yıllık Bizans gemisi batığının bulunduğu alanda dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dalışa yeniden açılan bölgede, gemiden arta kalan amforaları görüntüledi.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında bölgede su altı turizminin de gelişmesi amacıyla yapılan dalışta, mercanlar, deniz çayırları ve amforanın içini yuva olarak kullanan bir ahtapot da kayıt altına alındı.

"Dalış merkezleri de yasağın kalkmasından son derece memnun"

Su altı dünyasının zenginliğini ve binlerce yıllık tarihin izlerini görüntüleyen Ceylan, AA muhabirine, 24 metre derinliğe dalış yaparak tarihsel bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Dalışın çok keyifli geçtiğini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Bizans dönemine ait amforalar yıllar öncesi kayıtlarımıza göre azalmış olsa da tarihin parmak izlerini görebilmek sevindirici. Birkaçının üzerinde yine tehlike altındaki türlerden 'Eunicella cavolini' türü mercanların yerleşmiş olması dalışımıza ayrı bir anlam kattı. Denizel yaşamla bütünleşmişliğin finali ise yine bir amforanın içine yerleşmiş ve yuva olarak kullanan ahtapot sürprizi oldu. Bölge dalış turizmi açısından önemli bir nokta ve görselliğiyle gayet doyurucu. Ayvalık'ta faaliyet gösteren dalış merkezleri de yasağın kalkmasından son derece memnun."

Ceylan, dalışın gerçekleşmesi için kendilerine destek olanlara teşekkür etti.