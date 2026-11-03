Azerbaycan Büyükelçiliği\'nden Ankara\'da ‘Zafer Günü’ resepsiyonu

AZERBAYCAN'ın Karabağ'ı işgalden kurtardığı 8 Kasım Zafer Günü öncesinde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Program Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve günün anlam ve önemini belirten kısa film gösterimiyle başladı. Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Aslanov'un açılış konuşmasını yaptığı resepsiyona; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, çok sayıda diplomat ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Aslanov, "6 yıl önce, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'ı ve Doğu Zengezur'u işgalden kurtararak tarihimizin şanlı sayfasını yazdı. Bu tarihi zaferi bize bahşeden kahraman şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; gazilerimize ve bugün bizimle burada bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki askeri ataşesi, milli kahramanımız Tümgeneral Zahur Zeynalov'un şahsında bütün fedakar askerlerimize derin minnettarlığımızı bildiriyoruz" dedi.

'AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'Yİ KARDEŞLİK BAĞLARI BAĞLAMAKTADIR'

İki ülke arasındaki dostluk bağlarına değinen Aslanov, "Azerbaycan ile Türkiye'yi tarihi sınavlardan çıkmış asıl dostluk ve kardeşlik bağları bağlamaktadır. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en büyük gücü halklarımızın kalbinde yaşamasıdır. Çanakkale'deki Azerbaycan şehitleri için dikilen abide ve Bakü'deki Türk Şehitliği Abidesi; Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinden olan Uğur Polat'ın Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan'a destek olmak için kendi nişan yüzüğünü göndermesi; Türkiye'deki deprem sonrası Azerbaycanlı Server Beşikli'nin eski arabasıyla elindeki yatak ve yorganı Türkiye'ye yollaması insanlarımız arasındaki bağın ne boyutta olduğunun bariz misalidir. Eminiz ki iki ülkenin liderlerinin kardeşliği ve siyasi derin iradesi, halklarımızın sarsılmaz sevgisine ve karşılıklı güvenine, iki bağımsız egemen devletin birbirinin ortak çıkarlarına ve devletçilik geleneklerine saygısına dayanan Azerbaycan-Türkiye müttefikliği bundan sonra da bütün sınavlardan daha da güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN BAYRAĞI GURURLA DALGALANMAKTADIR'

Aslanov'un ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan 44 günde tarih yazmış, 30 yıl süren işgale son vermiştir. Vatan uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını ana vatanlarıyla kucaklaştıran muzaffer gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'nın kalesinde 3 renkli Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere gururla dalgalanmaktadır" dedi.

'KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI EN ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu yürekten paylaştığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Azerbaycan ile köklü ilişkilerimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın tarihi imzalarıyla mühürlenen Şuşa Beyannamesi sayesinde müttefiklik seviyesine yükselmiştir. Şuşa Beyannamesi sadece ortak bir irade beyanı değil, aynı zamanda ilişkilerimizi daha da derinleştirmemiz doğrultusunda her birimizin omuzlarına tarihi ve stratejik sorumluluklar yükleyen kutlu bir ahitnamedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğimizi ve kardeşlik bağlarımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.