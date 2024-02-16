Erzincan\'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken kameraların karşısına geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşçilerden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.
800 bin metrekareye yayılan 10 milyon metreküp toprak üzerinde yaklaşık bin personelle devam eden aramalarda işçilere hâlâ ulaşılamadı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknopark İstanbul Araştırma Merkezi'nden gelen uzman ekipler, AFAD, JAK, PAK, TSK ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri, 100 dönümlük alanda çalışma yürütüyor. Ekipler radar ve dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.
Bugün netice alınacağını umduklarını söyleyen Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hakikaten çok büyük bir heyelan. 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu belirledik. Adeta tüm arkadaşlarımız kahramanca bütün riskleri alarak bu kurtarma faaliyetlerine daha yoğunluk verecekler. İnşallah ümit ediyorum bunlardan da netice alırız. Ailelerin, işçi kardeşlerin beklentileri var. Biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz.' dedi.
Sudan ve topraktan sürekli numune alındığını belirten Bakan Bayraktar, "Halk sağlığını tehdit eden durum yok. Kusur varsa yargı gereğini yapacak. Soruşturmada 8 şüpheli adliyeye sevk edildi" açıklamasında bulundu.
Bayraktar, "Üst düzey şirket yöneticileri burada. Bizimle uyumlu şekilde çalışmaya gayret ediyorlar" şeklinde konuştu.
Bölgede siyanür tehlikesi nedeniyle sürekli olarak ölçümler yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar, şu ana kadar kirlilik tespit edilmediğini söyledi, "Halk sağlığını veya orada çalışan personeli tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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