Bakan Çiftçi Brüksel'de vatandaşlarla çay içti, Hicret Camisi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk, Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'deki resmi temaslarının ardından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fatih Camisi'nde ikindi namazını kıldıklarını ve cemaatle çay eşliğinde sohbet ettiklerini belirten Çiftçi, esnafı ziyaret ettiklerini ve vatandaşlarla görüştüklerini aktardı.

Çiftçi, daha sonra İslam Toplumu Milli Görüş Belçika İslam Federasyonuna (BİF) bağlı Hicret Camisi'ni ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk, Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk. Bir çocuğumuzun tebessümünde, bir büyüğümüzün duasında, bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik. Coğrafyalar ayrı olsa da muhabbetimiz bir, gönüllerimiz bir. Bizleri içtenlikle karşılayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."