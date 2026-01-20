Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz - Son Dakika
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

Bakan Fidan\'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
20.01.2026 14:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Şara ile SDG elebaşı Abdi arasında sonuç çıkmayan görüşmeyle ilgili konuştu. Fidan, "10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması, zorluklara rağmen hayata geçmeli" dedi. Fidan ayrıca SDG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'lı hükümlülerle ilgili de, "Sürekli oynanan DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

"18 OCAK MUTABAKATINI DESTEKLİYORUZ"

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fidan,"10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz." dedi

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ VERİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Suriye'de Kürtlerle ilgili çıkarılan kararnameye de değinen Fidan, "Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına aslında fevkalade önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YAPICI ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

YPG'nin DEAŞ'lı hükümlüleri cezaevinden serbest bırakmasıyla ilgili de konuşan Fidan, "Sürekli oynanan (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı) DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi Tom Barrack'la bir görüşme yaptık. Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aka Hanse Aka Hanse:
    güzel.. ?????? 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
