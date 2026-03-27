Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir kalisyon oluşur

27.03.2026 22:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam etmesi halinde Tahran'ı bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti. Fidan, "Sürecin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi en büyük temennimizdir. Aksi takdirde, krizin uzaması hâlinde bölgede İran karşıtı daha geniş bir koalisyonun oluşması kaçınılmaz görünmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Fidan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam etmesi halinde krizin büyüyeceğini belirtti.

BAKAN FİDAN'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Bakan Fidan şunları söyledi: "Hürmüz Boğazı ile ilgili aslında şu anda iki farklı alanda çalışma yürütülmektedir. Bunlardan birincisi; hâlihazırda var olan pratik sorunların çözümü, özellikle de bazı gemilerle ilgili yaşanan aksaklıkların giderilmesidir. İkincisi ise kalıcı bir çözümün nasıl inşa edileceğidir ki bu konu, ileride sağlanacak bir ateşkes ve barış anlaşmasının temel parçalarından birini oluşturacaktır.

Hürmüz Boğazı üzerine, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Avrupa eksenli başlatılan farklı bir tartışma daha mevcuttur. Barışın sağlanamadığı bir senaryoda, bölgedeki sorunları aşmak için askeri bir güç kullanımı gerekirse; bunun nasıl mobilize edileceği ve ülkeler arasında nasıl bir ittifak kurulacağı tartışılmaktadır. Amerika'nın bu konuda bölge ülkelerine yönelik bir çağrısı bulunmaktadır. Ancak Avrupa'da daha farklı bir yaklaşım gözlemliyoruz:

"BİRÇOK ÜLKE KRİZDEN DOĞRUDAN ETKİLENİYOR"

Birçok ülke, krizden doğrudan etkilendiği hâlde, İsrail-İran-ABD gerilimi ile Hürmüz Boğazı krizini birbirinden ayrı tutma eğilimindedir. Bunun temel nedeni, Avrupa kamuoyunun bu savaşta İran'a karşı Amerika ve İsrail'in yanında yer alınmasına yönelik gösterdiği tepkidir. ABD İsrail üzerinde ciddi baskı kurmalı.

Diğer yandan, Hürmüz'deki ticaret trafiğinin aksamaması adına sorunu askerî krizden ayrıştırma eğilimi güçlenmektedir. Bazı ülkelerin, en azından söylem düzeyinde bile olsa, bu trafiğin açılmasına destek verebilecekleri görülmektedir. Müzakereler esnasında ABD tarafı; belli bayraklara sahip ülkelerin gemilerinin boğazdan geçişine izin verilmesinin bir "iyi niyet göstergesi" olacağını ifade etmiştir.

"İRAN KARŞITI DAHA GENİŞ BİR KOALİSYONUN OLUŞMASI KAÇINILMAZ"

İran tarafı da bu öneriye olumlu bir yaklaşım sergilemiş; hatta Türk gemilerinin de bu süreçten istifade edebileceği belirtilmiştir. Taraflar arasında yürütülen paket çalışma nedeniyle şu an daha fazla detay paylaşmamız uygun olmasa da sürecin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi en büyük temennimizdir. Aksi takdirde, krizin uzaması hâlinde bölgede İran karşıtı daha geniş bir koalisyonun oluşması kaçınılmaz görünmektedir."

Güncel, Dünya, Son Dakika

