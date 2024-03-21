Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi.'' sözleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan promosyon açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, ''Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

21.03.2024 17:33  Güncelleme: 17:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart itibarıyla emekli promosyonlarının hesaplara yatacağını duyurdu.

"28 MART'TA HESAPLARA YATACAK"

Bakan Işıkhan, emekli promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak

"KAMU BANKALARI PROMOSYON MİKTARINI 8 BİN LİRA İLE 12 BİN ARASINDA BELİRLEDİ"

Öte yandan gün içinde AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak

GEÇEN YILLARDA PROMOSYON MİKTARI 3 İLE 10 BİN LİRA ARASINDAYDI

Diğer taraftan önceki yıllarda emeklilere kamu bankaları tarafından 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriliyordu.

Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak

PROMOSYON MİKTARI NASIL BELİRLENECEK?

Emeklilere, en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Buna göre en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere ise 12 bin lira promosyon verilecek.

Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak - Son Dakika

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