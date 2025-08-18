Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30\'a çevrildi

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kritik saatlere girildi. Hükümetin, önceki teklifine ek olarak "taban aylığa 1000 TL zam" önerisinde bulunmasının ardından gözler yapılacak toplantıya çevrildi.

GÖZLER SAAT 18.30'A ÇEVRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün saat 18.30'da memur sendikalarıyla bir araya gelecek. Görüşmede hükümetin son teklifinin detayları ele alınacak ve sendikaların talepleri masada olacak.

MEMURLAR EYLEME BAŞLADI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK'in de aralarında bulunduğu konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlara taşıdı. Memurlar iş bırakınca kamu daireleri boş kaldı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

İLK TEKLİF YÜZDE 10 VE YÜZDE 6 OLDU

Hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 şeklinde olmuştu. 2027'nin her iki altı ayı için ise yüzde 4 oranında artış teklif edilmişti.

ARA MÜZAKERE SONRASI EK TEKLİF

Cuma günü gerçekleştirilen ara müzakere sonucunda taban aylığa 1000 liralık artış yönünde yeni bir teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.