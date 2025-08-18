Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi

Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30\'a çevrildi
18.08.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini görüşmek için 18.30'da bir araya gelecek

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kritik saatlere girildi. Hükümetin, önceki teklifine ek olarak "taban aylığa 1000 TL zam" önerisinde bulunmasının ardından gözler yapılacak toplantıya çevrildi.

GÖZLER SAAT 18.30'A ÇEVRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün saat 18.30'da memur sendikalarıyla bir araya gelecek. Görüşmede hükümetin son teklifinin detayları ele alınacak ve sendikaların talepleri masada olacak.

MEMURLAR EYLEME BAŞLADI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK'in de aralarında bulunduğu konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlara taşıdı. Memurlar iş bırakınca kamu daireleri boş kaldı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

  • 2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,
  • 2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,
  • Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

İLK TEKLİF YÜZDE 10 VE YÜZDE 6 OLDU

Hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 şeklinde olmuştu. 2027'nin her iki altı ayı için ise yüzde 4 oranında artış teklif edilmişti.

ARA MÜZAKERE SONRASI EK TEKLİF

Cuma günü gerçekleştirilen ara müzakere sonucunda taban aylığa 1000 liralık artış yönünde yeni bir teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Vedat Işıkhan, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Uğur BOZKURT:
    Bunlardan bi bok olmaz emekli düşmanını devirmeye bakın siz bol bol dua edin belki Rabbim görür artık tüm çalışan ve emeklilerin yüzü güler. Rabbim konuyu biliyorsun tez zamanda İnşaAllah 32 16 Yanıtla
  • 7912145:
    zavallı asgari ücretli ne yapsın. yada PTT'de köle gibi çalıştırdığınız 25 bin TL'ye gariban taşeron ne yapacak. Rabbim kahr-ı perişan etsin sorumlu kimse 32 7 Yanıtla
  • 1234:
    güzel teklif yapmışsınız daha ne olsun 8 13 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Vatandaştan hizmet olarak dönecek diye topladığınız vergileri vatandaşa hizmet için görev yapan işçi ve memura vermiyorsunuz o vergilerin nereye gittiğini biliyoruz. 14 6 Yanıtla
  • 1616:
    bunlar ancak kendileri icin çalışırlar.balı maaşları kendileri alır.memura emekliye gelince bütçede para yok derler.memuru ve emekliyi biseye saymazlar. seçimde gereken ders verilir 11 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 17:43:57. #7.11#
SON DAKİKA: Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.