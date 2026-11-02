Bakan Koizumi, Okinawa'daki ikinci ABD deniz piyadesi olayı sonrası disiplin istedi

Japonya, güneybatıdaki Okinawa eyaletinde ABD deniz piyadesinin gözaltına alındığı ikinci olayın ardından Washington yönetimine "disiplini sağlama" çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, gözaltına alınan Amerikalı deniz piyadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Koizumi, ABD'li askerin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı olayın 3 Ekim'deki vakanın ardından getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen yaşandığına dikkati çekti.

ABD'nin bu durumu ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Koizumi, Washington'a ayrıca "etkili tedbirler alma, sokağa çıkma yasağına sıkı uyulmasını temin etme gibi yollarla disiplini sağlama" çağrısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı

20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ın bir kadını öldürdüğü ve eşyasını gasbettiği iddiasıyla 3 Ekim'de gözaltına alınması sonrası, Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine 9 Ekim'de bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Ardından, 1 Kasım'da Camp Hansen askeri üssünde görevli 21 yaşındaki ABD deniz piyadesi Onbaşı Kalvin Montoya Cardona, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Okinawa'da uzun süredir ABD askeri varlığı ve askerlerin karıştıkları belirtilen suçlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.