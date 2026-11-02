Bakan Koizumi, Okinawa'daki ikinci ABD deniz piyadesi olayı sonrası disiplin istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Koizumi, Okinawa'daki ikinci ABD deniz piyadesi olayı sonrası disiplin istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Okinawa'daki ikinci ABD deniz piyadesi gözaltısı sonrası Washington'a disiplin çağrısı yaptı. Koizumi, alkollü araç kullanan askerin olayının 3 Ekim sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen yaşandığını, ABD'nin tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Japonya, güneybatıdaki Okinawa eyaletinde ABD deniz piyadesinin gözaltına alındığı ikinci olayın ardından Washington yönetimine "disiplini sağlama" çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, gözaltına alınan Amerikalı deniz piyadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Koizumi, ABD'li askerin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı olayın 3 Ekim'deki vakanın ardından getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen yaşandığına dikkati çekti.

ABD'nin bu durumu ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Koizumi, Washington'a ayrıca "etkili tedbirler alma, sokağa çıkma yasağına sıkı uyulmasını temin etme gibi yollarla disiplini sağlama" çağrısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı

20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ın bir kadını öldürdüğü ve eşyasını gasbettiği iddiasıyla 3 Ekim'de gözaltına alınması sonrası, Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine 9 Ekim'de bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Ardından, 1 Kasım'da Camp Hansen askeri üssünde görevli 21 yaşındaki ABD deniz piyadesi Onbaşı Kalvin Montoya Cardona, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Okinawa'da uzun süredir ABD askeri varlığı ve askerlerin karıştıkları belirtilen suçlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriSokağa Çıkma YasağıWashingtonPolitikaJaponyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:45:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Koizumi, Okinawa'daki ikinci ABD deniz piyadesi olayı sonrası disiplin istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android