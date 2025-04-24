İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe - Son Dakika
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İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu aktardı. Bakan Kurum, "Toplam 1756 hasar ihbarı aldık. En çok ihbar Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'den geldi. 83 bina az hasarlı" dedi.

24.04.2025 20:26
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Megakentteki son durumu aktaran Kurum, orta veya ağır hasarlı bina olmadığını vurguladı.

DEPREMDEN SONRA EN ÇOK İHBAR ESENLER, AVCILAR VE BAHÇELİEVLER'DEN

Bakan Kurum şunları söyledi: "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.

İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

Bu sabah da yine AFAD koordinasyonunda toplantılarımızı yaptık. Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa yakasında toplandı. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Bu ilçelerimizden diğer kalan ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi.

İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

"83 BİNA AZ HASARLI"

Bu ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettim, hasar tespit ekibimiz, personelimiz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor."

İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
İstanbul\'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
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Bahçelievler, Murat Kurum, İstanbul, Esenler, Avcılar, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aydın Yılmaz:
    Allah korusun büyük bir depremde en çok acıyı kentsel dönüşüme yanaşmayanlar ve zorluk çıkaranlar yaşayacak... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe - Son Dakika
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