Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok - Son Dakika
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Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Bakan Murat Kurum, "7 binamız az hasarlı bunun dışında orta hasar ya da ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

24.04.2025 12:27  Güncelleme: 12:55
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı deprem kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin son durumu değerlendirdi.

BAKAN KURUM: 7 BİNA AZ HASAR ALDI, ORTA VE AĞIR HASARLI BİNA YOK

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.

39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında orta hasar ya da ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz.

Yurtların incelemelerini yaptık. Yurtlarda bir hasar tespit edilmedi. Bugün de hastanelerimizin incelemesini yapacağız. Şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.

"İSTANBUL'UN TEK GÜNDEMİ 'DEPREM' OLMALIDIR"

Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70'si deprem bölgelerinde yaşamaktadır. 6 Şubat'taki acıyı hep birlikte yaşadık. Biz bu yaşadığımız depremlerde bir olmayı biliyoruz. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyoruz ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, gelin dönüştürelim dedik. Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz diyerek kentsel dönüşüm başlattık.

İstanbul'da 1 buçuk milyon dönüştürülmesi gereken bina olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tablo konusunda kaybedecek bir vaktimiz yok. Ertelenecek bir durum değil. İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır.

Bir yandan kentsel dönüşüm yaparken bir taraftan sosyal konut projesi yapıyoruz. Söz verdiğimiz evi olmayan vatandaşlara teslim edeceğiz dediğimiz 44 bin 610 konutumuzun inşasına devam ediyoruz. Biz bu konuyu önemsiyoruz. Depremde TOKİ binaları yıkılmadı. Aynı anlayışla bilim insanlarının görüşleriyle bu süreci yönetiyor olacağız. Daha kararlı olacağız. Daha sağlam projeleri hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz. 2023 Mayısında İstanbullulara dönüşü için tarihi kampanyamız Yarısı Bizden kampanyasını başlattık. 21 bin konut bu kapsamda dönüşmektedir.

"İSTANBUL İÇİN EL ELE VERELİM"

Özet olarak söylemek gerekirse devletimi tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlamak için, İstanbul'u kurtarmak için tüm birimleriyle bakanlıklarıyla çalışmaktadır. Deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyoruz; İstanbul için vakit değerli. Siyaseti bir yana bırakmayı acilen bu konuya odaklanmayı beklemektedir. Burada siyaset olmaz burada politika yapılmaz. El ele verme zamanıdır. Bugünün ihmali yarının felaketi olur. Geç kalırsak kaybımız çok büyük olur. Bu şehri korumak kıymetli bir vazifedir. Bugün hep birlikte el ele verelim, siyaseti polemiği bir yana bırakalım. İstanbul'u kurtarma seferberliğini hep birlikte başlatalım. İstanbul'u hep birlikte kurtaralım."

BAKAN YERLİKAYA: DEPREM KAYNAKLI YARALANMA OLMADI

Bakan Yerlikaya ise şu açıklamalarda bulundu: "Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Yaralı vatandaşlarımız(deprem sebebiyle) bulunmamaktadır. Deprem kaynaklı yaralı yok. 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. 903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik. Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde 50 bine yakın vatandaşımız okullarda lojmanlarda barındırıldı. 99 Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı.

Bütün arkadaşlarımın her birine bakan olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ayaktadır. Evlerine girmeyen vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili güvenlik birimlerimiz cansiperane onları beklediler.

Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Bilim Kurulumuzun açıklaması oldu. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, 112'ye arayıp bilgi vermesini artçılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını da önemle rica ediyoruz.

Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamasını dikkate almasını rica ediyoruz. Teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bakan Kurum: İstanbul\'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
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Son Dakika Güncel Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yusufkaan5:
    İstanbul murat kurumu seçmeyerek hayatının hatasını yaptı. 20 43 Yanıtla
  • yağmur cici:
    bu nasıl bi yalan ya ! 29 12 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    İstanbul kent lokantasını seçti kentsel dönüşümü seçmedi şimdi millet bahçesinde sabahlıyor bu kafa ile daha çok sokakta yatarsınız 8 28 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    ???????? Kusura bakmayın başka yapacak bişi aklıma gelmedi çünkü hala gülüyorum resmen milletin canına kastediliyor. 8 2 Yanıtla
  • null:
    7 mi sadece 7 !? 3 3 Yanıtla
  • ismail Kara:
    hadi ordan bee gelip bizim binaya baktinmi 4 0 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    İstanbul nerede biliyormu önce bir onu sorun 1 0 Yanıtla
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