Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundular.

Bakan Memişoğlu, 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini, hastanede 10 yaralının olduğunu ve hepsinin genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, "Deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar öldürüyor. Hazırlıksız olmamız öldürüyor. Herkesin bu uyarıları dikkate alması lazım. Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

"AFAD'DAN 20 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI"

Bakan Yerlikaya ise, "Her depremden hemen sonra süratle sahada taramalar yapıldı. Sındırgı merkezde 1 binamız maalesef yıkıldı, 4 vatandaşımız arama-kurtarma ekiplerimizce oradan kurtarıldı ama maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasar tespitle ilgili 50 ekip sabah kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere 50 ekip hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar tespitiyle ilgili 30 ekip iş başı yaptı. 1100 arama-kurtarma personelimiz geldi. Artçı depremler toplam 250'yi geçti. AFAD'dan ilk etapta acil harcamalar için 20 milyon TL kaynak ayrıldı." dedi.