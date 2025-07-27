Bakan Murat Kurum, "Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu belirledik" açıklamasında bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Haftalardır ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının bilançosu da ağırlaşıyor.

Son günlerde ise Bursa ve Karabük'te geniş alanlara yayılan orman yangınlarıyla nedeniyle binlerce vatandaş, tahliye edilirken; vatandaşlar son günler yaşıyor.

MURAT KURUM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Orman yangınlarının bilançosunu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, "Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.

104 YAĞI AĞIR HASARLI YA DA YIKIK

Kurum ayrıca "Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız" ifadeleri ile 104 yapının zarar gördüğünü duyurdu.