Bakan Nunez, eylem yasağına rağmen yarın 70 bin polis ve jandarmayı seferber edecek

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı dahil tedbirler artırılırken, eylem yasağına rağmen 24 Ekim'de de Sarı Yeleklilerin sokağa inmesine karşı 70 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yarın kamu düzenini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin seferber edileceğini açıkladı.

Valiliklerin geçen haftaki şiddet olaylarının ardından eylemleri çok yakından inceleyeceğini belirten Nunez, helikopter ve dron gibi hava araçlarının yanı sıra 70 bin polis ve jandarmanın da devreye sokulacağını kaydetti.

Öte yandan Gard Valiliği, Nimes ve Ales şehirlerinde yarın yapılacak eylemleri yasaklarken 22.00-05.00 saatlerinde 18 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 700 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacaklarını açıklamıştı.