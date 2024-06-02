Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş - Son Dakika
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Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

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İstanbul'da sabah saatlerinde çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Binayla ilgili kritik bilgileri paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "İlk incelememizde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı anlaşılmıştı" dedi.

02.06.2024 13:11
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İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Bina faciasında enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Özhaseki, "İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

"1,5 KAT KAÇAK OLARAK EKLENMİŞ"

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

"MÜHENDİSLİK STANDARTLARIN UYUM SAĞLANMADAN İNŞA EDİLMİŞ"

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti; "Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz."

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Mehmet Özhaseki, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erkut Köse: Zamanında tespit edemiyorsunuz yıkıldıktan sonra tespit ediyorsunuz binlerce böyle bina var yıktırmayan kentsel dönüşüme girmeyen adama sorumluluk sana aittir karşılığı hapis cezası olucak diye imzalatcaksın 13 3 Yanıtla
    Bu Kim: ekrem başkanada yazmişzindir bu yazdiklarini umarim 0 0
  • Ferdi durmuş: İki saattir haberleri izliyorum bunların hiç birinin İstanbul dan haberi yok bir buçuk kat kaçak varmış bina şimdiye kadar neden belediye ekipleri tarafından mühürlenmedi diyorlar ben Mecidiyeköy de oturuyorum kaçak katı olmayan bina yok yüzde doksanı hisse tapulu 6 0 Yanıtla
  • Mehmettaha Sayım: Anlaşılır gibi değil 1980 ve 1999 arasi bütün binalar neredeyse böyle o zamanlar insaat söktörü bu kadar gelişmemişti şuanda bu binaların hepsi çürük belediyeler devlet para alacak diye hepsine izin verildi kaçak yapilar yapıldı elektrik su verildi defalarca yapı affı geldi para için tapu verildi. Suçlusu kim garibanmı yoksa incelemeyen denetlemeyen devletmi Ayrıca kaç senelik bina tarihi itibari ile zaten çürük o dönemde elle karıyorlardı çimentoyu çok yazık insanlarimiz bu binalarda oturuyor derhal kentsel dönüşüm çıkmalı ben vermiyom yaptirmiyom yok ceza vereceksin devlet olarak ama kimsenin hakkına girmeden gasp yapmadan bu sorunu çözeceksin. 4 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Ekremin Maldivler tatili başlasın. Tatilin en yakıştığı başgan. 1 1 Yanıtla

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