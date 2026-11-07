Bakan Tekin, Diyarbakır\'da 81 il müdürüne FETÖ\'nün itibarsızlaştırma çabalarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'da Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakanlığın eğitim politikalarının ülke genelinde aynı hassasiyetle uygulanmasında il milli eğitim müdürlerinin üstlendiği sorumluluğun önemine dikkati çekti.

Tekin, her çocuğun eğitim hakkının gözetilmesi ve öğretmenlerin mesleki itibarının korunması noktasında il müdürlerinin en önemli çalışma arkadaşları olduğunu vurguladı.

Teşkilat içindeki güçlü iletişim ve istişare kültürünün sürdürülmesinin önemine işaret eden Tekin, sahadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalara yön vermeye devam edeceklerini, ülkenin her köşesindeki çocukların daha nitelikli eğitim imkanlarına kavuşması için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

Tekin, 2003'te Türkiye'nin eğitimde fiziki imkanlar, akademik başarı, insan kaynağı ve eğitim teknolojilerinin kullanımı gibi alanlarda OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamadığını belirterek, geçen süreçte eğitim sisteminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Eğitim sisteminin geçmişte FETÖ'nün vesayetçi yapılanması nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunları anlatan Tekin, bu yapının Milli Eğitim Bakanlığının okullarını, öğretmenlerini ve ders kitaplarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtti.

Bakan Tekin şunları kaydetti:

"Ne yapıyorlardı, hatırlayın... Hükümet diyor ki 'Bedava ders kitabı dağıtıyoruz.' Okulda birileri gidiyor, 'Milli Eğitim Bakanlığının kitapları beş para etmez, hiç kapaklarını bile açmayın.' diyor. Kendi kitaplarını satıyorlar. 'Liselere giriş ya da üniversiteye giriş sınavındaki sorular Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarından çıkmıyor, bizim merdiven altında bastığımız test kitaplarından çıkıyor.' diyorlar. 'Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenleri bilmiyorlar, bizim öğretmenlerimiz daha iyi biliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının okulları işe yaramaz, bizim kursumuz, dershanemiz sizin asıl eğitim yeriniz.' diyorlar. Vesayet tanımını bundan daha güzel açıklayan başka bir şey yok. Sen ne yaparsan yap okulda, kaç tane öğretmen atarsan ata, kaç tane derslik yaparsan yap, kitapları bedava dağıt, içeriklerini zenginleştir... Bunların bir anlamı kalmıyor. Müfredatı ne yaparsan yap... Milli ve manevi değerler, akademik yenilikler, pedagojik unsurlar... Ne yaptığınızın hiçbir önemi yok çünkü burası itibarsızlaştırılmış."

Türkiye'nin 2015'ten itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini ifade eden Tekin, PISA Direktörü ile gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda bu başarının nedenlerinin kendilerine sorulduğunu aktardı.

Tekin, eğitim sistemi üzerindeki vesayetçi yapılarla mücadele kapsamında 2013'ten itibaren önemli adımlar atıldığını, 2014'te dershanelere ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini ve Bakanlığın kendi eğitim politikalarını uygulayabildiği bir yapının oluşturulmaya başlandığını anlattı.

Bu süreçte elde edilen başarı dolayısıyla 8 Eylül'de Bratislava'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin PISA sonuçlarındaki yükselişini anlatmak üzere konuşma yapmaya davet edildiklerini aktaran Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısının uluslararası basında da geniş yer bulduğunu kaydetti.

Tekin, Türkiye'nin yalnızca eğitimde fiziki imkanlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak, bu süreçte verdikleri emekler dolayısıyla il milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

İki gün sürecek toplantı, bakan yardımcıları ve birim amirlerinin sunumlarıyla devam edecek.