Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var - Son Dakika
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Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var'' açıklamasında bulundu. Tunç, Öcalan'a yönelik umut hakkı sorusuna, ''Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok'' yanıtını verdi.

14.05.2025 12:19  Güncelleme: 12:36
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DEM Parti'nin dün gerçekleşen grup toplantısında Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan iktidara çağrıda bulunarak "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı. Sürecin devamı merakla beklenirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. Bu konudaki çalışmamızı Meclis grubumuzda paylaştık. Meclis'in yaz için ara vermesine zaman var. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil" ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık" ifadelerini kullanan Tunç, PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin soruya ise, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da görüşme de yok" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Tunç, "Öcalan'ın İmralı'da gazetecilerle görüşmesi mümkün mü?" sorusuna karşılık "Yasal çerçeve içerisinde yapılması gerekenler yapılabilir" dedi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • tuncay8891:
    KADERE bak kimler kimlerle 66 17 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    isteklerini yapın tabiki tarih bunları unutmaz. 53 19 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    KILIÇDAROGLUNU YUHALAYIP ŞEHİT CENAZESİNDEN KOVAN ŞEHİT AİLESİ YAKINI KARDEŞİM NASIL BULUYORSUN BU OLUP BİTENLERİ. 65 7 Yanıtla
  • ro.123:
    Ben bu kadar tükürdüğünü yalayan bir hükümet görmedim 57 13 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sizin reis terorutle pazarlık olmaz diyordu ne oldu yine sasirmadi u dönüşü 51 12 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bi pazarlık olmadığına zaten inanmıyorduk. oy için herşeyi yapacağınızı biliyoruz 45 6 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    sayın DEMİRTAŞ be dava arkadaşları acilen serbest bırakılmalıdır 20 16 Yanıtla
  • 199715:
    Yapılması gerenler yapılabilirmiş. Bu kjadar akıl, zeka dolu bir laf ancak bizi yöneten kabine üyesinden yada ağzımdan laf kaçıracağım korkusunda olandan çıkar. Biz bu kadar aptal değiliz sayın bakan. Ama işte diğer tarafın sayısı fazlaydı... 14 3 Yanıtla
  • 199715:
    offff pis olmuş. Ama gak etmiş. İşte Allsh" ın adaleti şaşmaz. 6 2 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    sizin hicbir söylediğiniz lafa ben güvenmem çünkü güven yok güveni veremiyorsunuz yıllardır yapmicaz diorsunuz ama ertesi gün yapıyorsunuz bide böyle bir durum var şeffaf olun biraz 5 0 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Adaletin de damına doymuşlardı. 2 0 Yanıtla
  • özkan yılmaz:
    47 yıllık terör 3 ayda bitti bir hiç uğruna olan şehitlere ve yakınlarına oldu kazanan yok zaten herkes bu ülkede istediği yerde istediği gibi yaşıyorduki 1 0 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    senle bin bakalım günü gelince hesap vereceksiniz 1 0 Yanıtla
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