Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz

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Sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engeline ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz" dedi.

10.08.2024 12:37  Güncelleme: 13:01
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli, 2 Ağustos'tan beri sürüyor. Engelin ne zaman kalkacağı merak konusuyken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi.

3 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, "3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan... Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMESİNDEN YANAYIZ"

Konuyla ilgili dün de bir açıklamada bulunan Uraloğlu, ülke olarak gösterilen demokratik yaklaşımı sosyal medya platformlarının göstermediğini vurgulayarak şunları söylemişti: "Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız."

Bakan Uraloğlu\'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz

Sosyal Medya, Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Cruel Runeblue: At yarışımı oynatiyosunuz. Ama bu millet unutmaz bunu oy kullanirken. O kadar insan Ticaret yapiyor ekmek yiyor o platformdan. 111 113 Yanıtla
  • Zeki Sarı: inşallah o düzlük hiç gelmez 135 58 Yanıtla
  • Ali Çetinkaya: inşallah açılmaz 131 55 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: inşallah İnstagram ile Tiktok Türkiye'de de dünyada da kökten kapanır. Aile Düzenini temelinden bozan en büyük iki sosyal medya hesabı bunlar.... 123 38 Yanıtla
  • Edıp Elagoz: Çok önemli konu gerçekten yastayız ?? 58 38 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Ben 3 yıl önce instagram hesabını kapattım çok da eksikliğni hissetmiyorum inşallah hiç açılmaz. Zaten gençlerimizin başına ne geliyorsa sosyal medyanın saçmalıklarından kaynaklanıyor 73 22 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: yaptığınız her işi yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz yaptınız neden yaptığının açıklaması yok 46 40 Yanıtla
  • Hakan D: Samanla arpayla yaşarsan hep son düzlükte olursun 52 29 Yanıtla
  • GÖKHAN ARSLAN: Allah bir daha yaşatmaz inşallah çok mağdur olduk ülkece 26 51 Yanıtla
  • ?????????????? ??????????????: O Instagram açılacak 23 46 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz - Son Dakika
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