Bakan Yardımcısı Gümrükçü Arjantin'de CARI ve Ticaret ve Hizmetler Odası'nda konuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'ndaki görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün CARI ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'nda konuşma yaptığı bildirildi.