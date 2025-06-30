Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

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Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
30.06.2025 14:28
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Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
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Türkiye son 1 haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bilecik ve Hatay'da yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını duyurdu.

Yurdun farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, Manisa ve Antalya'da da yangınlara müdahaleler sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son duruma ilişkin bilgiler geldi.

İKİ KENT İÇİN FLAŞ KARAR

Yerlikaya orman yangınlarının vurduğu 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Balıkesir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır."

Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Yangınları çıkaranlar idam edilsin o evlatları 35 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yanginlari søndurmiyen ISRAILE nasil savasacakti 6 22 Yanıtla
  • 205622:
    TOKİ yapın vatandaşa parayla tabiki yanan ağaçları da satın para lazım saraya manda yoğurdu lazım saraydakilere vatandas kuru ekmek saraydaki pasta yesin 5 21 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    PKK Terör Örgütü 2 Gün Önce Kuzey ırakta Askerlerimize Dronla Saldırıp 3 ağır sanırım 10 Askerimiz Yaralanmıştır Devamında 200 e Yakın Orman Kundakladılar ve Kundaklıyotlar ama Bunu Halktan Gizliyordunuz. Naksadınız Ne Sayın BAKANIM 27 Haziran PKK Sakdırısı Yazın internete Görün Olanları. 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    Bilerek yapılıyor yetkilierden ricamız yakalananların aldıkları ceza yı da kamuyla paylaşsınlar katıksız müebbet hücre cezası verilsin kasten yakıyorlar ALLAH ın gazabı üzerlerine olsun ne dıyelim 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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